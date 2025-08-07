Eddie Palmieri, astro da música latina, morre aos 88 anos

Eddie Palmieri, que revolucionou a música latina e contribuiu muito para a explosão da salsa em Nova York, morreu na quarta-feira (6) aos 88 anos nos Estados Unidos, informou a equipe do artista em suas redes sociais.

"O lendário pianista, compositor, líder de banda, e uma das figuras mais influentes da história da música latina morreu em sua casa em Nova Jersey em 6 de agosto", publicou sua conta no Instagram, ao lado de uma foto do artista.

Fania Records, a emblemática gravadora de salsa, lamentou a morte do astro, a quem qualificou de "um dos mais inovadores artistas na história da música".