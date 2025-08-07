Emirados rejeitam alegação do Sudão sobre destruição de avião com mercenários

Um funcionário do governo dos Emirados Árabes Unidos negou nesta quinta-feira que o Exército sudanês tenha derrubado um avião emiradense com mercenários colombianos em Darfur, como afirmaram as Forças Armadas do Sudão, que comunicaram um balanço de pelo menos 40 mortos.

"As acusações infundadas (...) são completamente falsas, não se baseiam em nenhuma evidência e fazem parte da campanha de desinformação e distração realizada pelo Sudão", declarou. Os Emirados são acusados de apoiar os paramilitares em guerra contra o Exército sudanês.

Na quarta-feira, a televisão estatal sudanesa informou que a Força Aérea do Sudão destruiu o avião dos Emirados ao pousar no aeroporto de Nayar, controlado por paramilitares, causando a morte de pelo menos 40 pessoas.