EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

O governo dos Estados Unidos vai abrir um centro de detenção de imigrantes com capacidade para 5 mil pessoas na base militar de Fort Bliss, perto da fronteira com o México, anunciou o Pentágono nesta quinta-feira (7).

Em 20 de janeiro, primeiro dia do seu segundo mandato, o presidente Donald Trump decretou emergência nacional na fronteira com o México. Em março, no Congresso, afirmou que o território mexicano na fronteira com os Estados Unidos "está totalmente dominado por cartéis criminosos que assassinam, estupram e torturam".

"Em meados de julho, começamos a trabalhar no estabelecimento de um centro de detenção em Fort Bliss. Tiveram início, então, as obras para uma capacidade inicial de 1.000 imigrantes ilegais", informou o Pentágono. "Concluiremos a construção de até 5 mil camas nos próximos meses."