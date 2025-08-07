Ex-reféns fazem ato em frente ao escritório de Netanyahu por fim da guerra em Gaza

As duas mulheres seguravam um cartaz com fotos de seus entes queridos no qual se lia: "Devolvam-nos quem amamos".

A poucas dezenas de metros do local da concentração, Netanyahu reunia naquele momento seu gabinete de segurança para discutir os próximos passos das operações militares na Faixa de Gaza.

"A única maneira de trazer os reféns para casa é pôr fim à guerra e acabar com o sofrimento dos reféns e de todas as pessoas que vivem e suportam esta guerra terrível, incluindo os habitantes de Gaza, os soldados, as famílias e todos nós", declarou à AFP Sharon Kangasa-Cohen, uma historiadora.

"Se retomarem Gaza ou decidirem entrar e realizar uma ocupação militar, a vida dos reféns estará ainda mais em perigo, e será a sociedade israelense como um todo que estará ameaçada", acrescentou.

Pepe Alalu, um octogenário aposentado e ex-vice-prefeito de Jerusalém, disse que compareceu à manifestação porque "não podia deixar de vir".

"É preciso salvar os reféns", afirmou. E acrescentou: "Israel perdeu sua bússola moral".