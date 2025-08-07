Exportações chinesas aos EUA caem 6,1% entre junho e julho

As exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 6,1% entre junho e julho, em um contexto de trégua entre as duas potências, que, no entanto, ainda não alcançaram um acordo duradouro para resolver suas diferenças comerciais.

A China exportou em julho 35,8 bilhões de dólares (196 bilhões de reais) em mercadorias para os Estados Unidos, o que representa uma queda em relação aos 38,2 bilhões (209 bilhões) registrados em junho, segundo dados das alfândegas chinesas publicados nesta quinta-feira.

As duas maiores economias do mundo concordaram no mês passado, em Estocolmo, em manter temporariamente as tarifas americanas sobre os produtos chineses em 30% e as tarifas de Pequim sobre os bens dos Estados Unidos em 10%.