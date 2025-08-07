Governo do Líbano tem nova reunião sobre desarmamento do Hezbollah

O governo libanês voltou a se reunir nesta quinta-feira (7) para tratar da complexa questão do desarmamento do Hezbollah, um dia após a rejeição, por parte do movimento xiita, da decisão de confiscar suas armas.

Sob pressão dos Estados Unidos e diante do temor de uma intensificação dos ataques israelenses no Líbano, o governo realizou um primeiro encontro sobre o tema na terça-feira e encarregou o Exército de preparar um plano para privar o grupo apoiado pelo Irã de armamento antes do fim do ano.

A sessão desta quinta-feira foi dedicada a examinar um memorando apresentado pelo enviado dos Estados Unidos, Tom Barrack, que inclui um cronograma para que o Hezbollah deponha as armas.