Governo espanhol chama de 'racista' moção municipal que dificulta festas muçulmanas

"Estaremos muito vigilantes para, evidentemente, proteger e acompanhar a população", alertou Saiz, ministra do Governo de Pedro Sánchez, sobre esta medida aprovada na véspera pelo Partido Popular (conservador), com a abstenção do Vox (extrema direita), que defendia um texto mais rígido.

A medida foi uma proposta e uma condição do Vox para apoiar o orçamento municipal da prefeita do PP, e proíbe a celebração de ritos religiosos em instalações esportivas municipais.

Isto significa que festividades muçulmanas, como a do sacrifício do cordeiro e a do fim do mês de jejum sagrado do Ramadã não poderão ser celebradas nestes espaços, como acontecia até agora.

A polêmica acontece depois que outro município murciano, Torre Pacheco, viveu, em meados de julho, várias noites de distúrbios provocados por grupos de extrema direita, depois que um aposentado denunciou, com o rosto machucado, ter levado uma surra de três jovens de origem magrebina.

O PP, principal partido da oposição, se defendeu, afirmando que "isto não vem da religião, nem de nacionalidades", mas se trata de uma simples "modificação legal", afirmou seu vice-secretário-geral, Elías Bendodo, durante uma coletiva de imprensa.

O Vox, por sua vez, comemorou a medida, assegurando, em postagem no X, que "a Espanha é e sempre será terra de raízes cristãs!".