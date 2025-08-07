Hamas acusa Netanyahu de "sacrificar" reféns israelenses por seus interesses

NotíciasHamas acusa Netanyahu de "sacrificar" reféns israelenses por seus interesses07/08/2025 15h02Deixe seu comentárioHamas acusa Netanyahu de "sacrificar" reféns israelenses por seus interesseshba/sg/mb/jvb/am© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.