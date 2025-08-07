Kremlin anuncia reunião entre Trump e Putin 'nos próximos dias'

Donald Trump e Vladimir Putin pretendem se reunir "nos próximos dias" e os preparativos para o encontro de cúpula já começaram, afirmou nesta quinta-feira (7) o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais de notícias do país.

"Por sugestão da parte americana, alcançamos um acordo de princípio para organizar uma reunião bilateral nos próximos dias", declarou Ushakov.

"Estamos começando a trabalhar nos detalhes ao lado de nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "Estabelecemos como meta a próxima semana", acrescentou.