Manchester United chega a acordo com RB Leipzig pela contratação de Benjamin Sesko

O Manchester United chegou a um acordo com o RB Leipzig para contratar o atacante esloveno Benjamin Sesko por 85 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual), informou a imprensa inglesa nesta quinta-feira (7).

Segundo BBC, The Athletic e Sky Sports, o United pagaria inicialmente 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) pelo atacante de 22 anos, mais 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus.

O Newcastle também estava interessado em Sesko, possivelmente como substituto do sueco Alexander Isak, alvo do Liverpool.