Marta e Amanda Gutierres são indicadas à Bola de Ouro feminina

A lista das 30 jogadoras indicadas à Bola de ouro feminina foi publicada nesta quinta-feira (7) com duas representantes brasileiras, as atacantes Marta e Amanda Gutierres.
Aos 39 anos, Marta nunca recebeu o prêmio entregue pela revista France Football, mas já foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do Mundo pela Fifa (2006, 2007, 2008, 2009 e 2018) e a melhor da de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
Já Amanda Gutierres, de 24 anos, é indicada à Bola de Ouro pela primeira vez e é a única na lista que defende um clube sul-americano (Palmeiras).
Marta e Amanda foram campeãs da Copa América pela seleção brasileira no último sábado, com a vitória nos pênaltis (5-4 após empate em 4 a 4) sobre a Colômbia na final.
Espanha e Inglaterra, com cinco jogadoras cada uma, são os países com mais representantes na lista final, enquanto o Arsenal, vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa feminina, é o clube com mais jogadoras indicadas, sete no total
A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
-- Lista de indicadas à Bola de Ouro feminina 2025:
. Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)
. Barbra Banda (Zâmbia / Orlando Pride)
. Aitana Bonmatí (Espanha / Barcelona)
. Sandy Baltimore (França / Chelsea)
. Mariona Caldentey (Espanha / Arsenal)
. Klara Bühl (Alemanha / Bayern de Munique)
. Sofia Cantore (Itália / Juventus)
. Steph Catley (Austrália / Arsenal)
. Melchie Dumornay (Haiti / Lyon)
. Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City)
. Emily Fox (Estados Unidos / Arsenal)
. Cristiana Girelli (Itália / Juventus)
. Esther González (Espanha / Gotham FC)
. Caroline Graham Hansen (Noruega / Barcelona)
. Patri Guijarro (Espanha / Barcelona)
. Amanda Gutierres (Brasil / Palmeiras)
. Hannah Hampton (Inglaterra / Chelsea)
. Pernille Harder (Dinamarca / Bayern de Munique)
. Lindsey Heaps (Estados Unidos / Lyon)
. Chloe Kelly (Inglaterra / Arsenal)
. Marta (Brasil / Orlando Pride)
. Frida Leonhardsen Maanum (Noruega / Arsenal)
. Ewa Pajor (Polônia / Barcelona)
. Clara Matéo (França / Paris FC)
. Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)
. Claudia Pina (Espanha / Barcelona)
. Alexia Putellas (Espanha / Barcelona)
. Johanna Rytting Kaneryd (Suécia / Chelsea)
. Caroline Weir (Escócia / Real Madrid)
. Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal)
