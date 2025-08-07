Meio milhão de pessoas devem sair de casa por chuvas sem precedentes no Japão

Autoridades japonesas instaram nesta sexta-feira cerca de meio milhão de pessoas a saírem de suas casas após emitir um alerta de nível máximo para chuvas sem precedentes na região sul de Kagoshima.

As tempestades ocorrem após um período de calor extremo em muitas partes do país asiático, que registrou a temperatura recorde de 41,8°C.

Imagens de televisão mostraram águas turvas e caudalosas que transbordavam os leitos e inundavam residências em Kagoshima.