Microestado do Pacífico quer vender passaportes para financiar ação climática

Um país insular remoto do Pacífico pretende vender seus passaportes para financiar a ação climática, mas enfrenta dificuldades para atrair novos cidadãos.

O microestado de Nauru, um dos menores países do mundo, com uma extensão de 21 quilômetros quadrados, iniciou há seis meses a comercialização dos "passaportes de ouro" como uma forma de financiar a luta contra as mudanças climáticas.

Com um valor de 105.000 dólares (574.000 reais) cada, Nauru espera arrecadar mais de 5 milhões de dólares (27,3 milhões de reais) no primeiro ano do programa de "cidadania de resiliência climática".