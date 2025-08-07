Milhares de colombianos marcham em apoio ao ex-presidente Uribe após condenação

Com guarda-chuvas, capas de chuva, bandeiras da Colômbia, apitos, tambores e música festiva, os apoiadores da direita entoavam "Uribe, amigo, o povo está contigo" enquanto marchavam em direção à Praça de Bolívar, no centro da capital.

"Estamos aqui pela injustiça que cometeram contra nosso presidente Álvaro Uribe Vélez", disse à AFP Sergio Carreño, estudante de direito de 24 anos, usando o chapéu branco estilo aguadeño, característico do ex-presidente.

"Para que o povo colombiano saiba a verdade, que esse processo foi manipulado por uma juíza", acrescentou.

Em Medellín, segunda maior cidade do país e terra natal do ex-presidente, multidões também saíram às ruas em sua defesa.

"Chega de incitação ao ódio e à violência contra a oposição", exclamou em um palanque Tomás Uribe, filho do ex-presidente.

O popular líder da direita, de 73 anos, alega que a condenação tem motivações políticas por parte da esquerda, atualmente no poder.