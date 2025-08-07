Milhares de mulheres indígenas marcham em Brasília às vésperas da COP30

Milhares de mulheres indígenas de vários países latino-americanos manifestaram-se nesta quinta-feira (7), em Brasília, para exigir proteção ao meio ambiente, enquanto o Brasil segue com os preparativos para sediar a COP30, a maior cúpula da ONU sobre o aquecimento global, que será realizada em novembro em Belém.

Ao som de tambores e maracas, mulheres de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Honduras, México e Panamá caminharam da Esplanada dos Ministérios até os arredores do Congresso Nacional, onde estava prevista uma sessão com algumas lideranças indígenas.

"A gente espera que, com a COP30 no Brasil, possa-se ter os olhos do mundo para a Amazônia (...) Os chefes de Estado que vão estar nela precisam conhecer a nossa realidade", disse à AFP Simone Karipuna, do povo indígena homônimo, que habita este ecossistema crucial para a regulação do clima em escala mundial.