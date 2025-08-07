Mundo tem o terceiro mês de julho mais quente já registrado

"Mas isso não significa que a mudança climática tenha terminado. Nós seguimos testemunhando os efeitos de um mundo em aquecimento", acrescentou.

Julho registrou uma leve queda em comparação com o mesmo mês nos dois anos anteriores, com uma média 1,25ºC acima da era pré-industrial (1850-1900).

Contudo, o aumento aparentemente pequeno foi suficiente para fazer com que tempestades, ondas de calor e outros fenômenos climáticos fossem mais letais e destrutivos.

"Acompanhamos em julho os efeitos de um mundo que aquece em eventos como as ondas de calor extremo e as inundações catastróficas", afirmou Buontempo.

No mês passado, a temperatura superou 50ºC no Golfo, Iraque e, pela primeira vez, na Turquia, enquanto chuvas torrenciais mataram centenas de pessoas na China e no Paquistão.

Na Espanha, mais de mil mortes foram atribuídas ao calor de julho, metade do mesmo período de 2024, segundo um organismo público.