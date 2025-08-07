Netanyahu quer tomar Gaza, mas 'não governá-la'

"Queremos entregá-la a forças árabes que governem adequadamente sem nos ameaçar e oferecendo aos habitantes de Gaza uma boa vida. Isso não é possível com o Hamas", acrescentou, sobre o movimento islamista palestino que governa o território.

A entrevista ocorreu pouco antes de Netanyahu participar de uma reunião de seu gabinete de segurança sobre os planos de guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 após o ataque do Hamas em Israel.

Ao iniciar a reunião, centenas de pessoas se concentraram perto do gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém para pedir um acordo para libertar os reféns, que já suportaram 22 meses em cativeiro.

Mais cedo, familiares dos reféns zarparam do porto de Ascalom com a intenção de se aproximar "o máximo possível de seus entes queridos" na Faixa de Gaza.

- "Sacrificar os reféns" -

Dos 251 reféns capturados durante o ataque do Hamas em 2023, 49 ainda permanecem retidos em Gaza, incluindo 27 que, segundo o exército, estariam mortos.