Portugal prorroga medidas de prevenção a incêndios por altas temperaturas

Portugal prorrogou até a próxima quarta-feira as medidas preventivas diante de um maior risco de incêndios florestais devido às altas temperaturas previstas para os próximos dias, informou o governo nesta quinta-feira (7).

Frente às "previsões meteorológicas desfavoráveis", o Executivo decidiu manter essas medidas porque até agora permitiram "uma diminuição do número de incêndios", explicou a ministra do Interior, Maria Lúcia Amaral, em uma coletiva de imprensa.

As medidas de prevenção, que entraram em vigor no domingo após o governo português declarar Situação de Alerta, consistem em proibir o acesso a determinadas áreas florestais, a realização de certos trabalhos agrícolas ou o uso de fogos de artifício.