Presidente da Áustria desiste de participar da COP30 por custos elevados em Belém

"Nossa consolidação orçamentária exige cortes financeiros e uma disciplina compartilhada", acrescentou, antes de destacar a importância da COP, evento ao qual desejou "todo o sucesso possível" ao Brasil.

No início de julho, Van der Bellen afirmou que "duvidava" da possibilidade de viajar a Belém, ironizando o fato de que poderiam criticá-lo por "ter que dormir fora, se as infraestruturas fossem insuficientes".

Na semana passada, o Brasil descartou a possibilidade de mudar a sede da COP30, em resposta ao pedido de vários países descontentes com o preço das hospedagens na cidade de Belém, que receberá a mais importante reunião de cúpula climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro.

Belém tem 1,3 milhão de habitantes e as diárias dos hotéis podem superar 1.000 dólares (mais de 5.000 reais), o que a COP30 denunciou como "abusos" do setor.

Mas o presidente da COP30, André Correa do Lago, afirmou: "Quem está se manifestando são os países membros da ONU que estão nesse grupo de pequenas ilhas ou que estão no grupo de países de menor desenvolvimento relativo ou membros do grupo africano".

"Os quartos têm que estar entre 50 e 70 dólares para eles poderem vir para a COP", acrescentou o diplomata.