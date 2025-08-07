Presidente eleito pela junta militar de Mianmar morre aos 74 anos

O presidente apoiado pelos militares em Mianmar, que havia sido suspenso de suas funções no ano passado devido ao agravamento do estado de saúde, faleceu nesta quinta-feira aos 74 anos, anunciou um comunicado da junta militar.

O ex-general Myint Swe foi nomeado presidente interino do país asiático em 2021, quando os militares derrubaram o governo democrático de Aung San Suu Kyi em um golpe de Estado, o que desencadeou uma guerra civil.

Após o golpe de Estado, o comandante das Forças Armadas, Min Aung Hlaing, assumiu o poder supremo e, em julho do ano passado, também assumiu a função protocolar de Myint Swe como "presidente interino", já que este sofria de Parkinson.