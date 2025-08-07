Reino Unido anuncia detenção dos primeiros migrantes com base em tratado com a França

O Ministério do Interior britânico anunciou nesta quinta-feira (7) a detenção de migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações e que serão devolvidos à França, como parte de um tratado franco-britânico que entrou em vigor na quarta-feira.

"As pessoas que chegaram ao Reino Unido em uma embarcação ontem ao meio-dia foram detidas. Serão transferidas para centros de detenção administrativa enquanto aguardam sua expulsão", anunciou o Home Office em um comunicado, sem especificar o número de migrantes detidos.

O novo tratado franco-britânico, anunciado durante uma visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Reino Unido em julho, tem como objetivo dissuadir as pessoas que tentam atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, organizadas por redes de traficantes.