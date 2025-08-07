Sede de companhia aérea israelense em Paris amanhece com pichações vermelhas

A entrada da sede parisiense da companhia aérea israelense El Al amanheceu coberta de tinta vermelha e inscrições pró-palestinas nesta quinta-feira (7), em plena ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

Lemas como "Palestina viverá, Palestina vencerá" ou "El Al Companhia Aérea Genocida" podiam ser lidos nos muros e na porta de entrada da empresa localizada no centro de Paris, constatou a AFP.

O ministro israelense dos Transportes, Miri Regev, condenou no X um "ato bárbaro" contra a El Al e pediu às autoridades francesas que "tomem medidas enérgicas" contra seus autores.