'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet

Práticas como tapar a boca com fita adesiva e se balançar pendurado pelo pescoço são exemplos de uma tendência viral nas redes sociais, que promove rotinas extremas na hora de dormir para conseguir um sono perfeito, apesar das poucas evidências médicas e de possíveis riscos para a segurança.

Em plataformas como TikTok e X, influenciadores impulsionam uma obsessão crescente pelo bem-estar, popularmente conhecida como "sleepmaxxing", um termo que se refere a atividades e produtos voltados para melhorar qualidade do sono.

O 'boom' desta tendência, que gera dezenas de milhões de publicações, ressalta o poder das redes sociais para legitimar práticas de saúde não comprovadas, especialmente quando as plataformas tecnológicas reduzem a moderação do conteúdo.