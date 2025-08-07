Suíça quer seguir negociando tarifas alfandegárias com os EUA

A Suíça quer continuar negociando com os Estados Unidos as tarifas alfandegárias de 39?% sobre os seus produtos, que ameaçam minar sua competitividade e custar dezenas de milhares de empregos, embora no momento não contemple adotar represálias tarifárias.

O Conselho Federal (governo suíço) se declarou "decidido a continuar as conversas com Washington para reduzir o quanto antes estas tarifas", informou em um comunicado.

A presidente da Confederação, Karin Keller Sutter, informou, durante coletiva de imprensa, que representantes dos ministérios suíços implicados ainda estão na capital americana para manter estas negociações cruciais para setores-chave da economia suíça, como a relojoaria, o maquinário industrial, o de queijos e o de chocolates.