Assine UOL
Notícias

Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dezenas de países com o objetivo de estabelecer sua nova ordem comercial mundial, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica, entraram em vigor nesta quinta-feira (7). 

A meta anunciada do presidente republicano é reestruturar o comércio "em benefício dos trabalhadores americanos".

"É MEIA-NOITE!!! BILHÕES DE DÓLARES EM TARIFAS ESTÃO FLUINDO AGORA PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Washington mantém a tarifa mínima universal de 10% imposta em abril para os países aos quais os Estados Unidos exportam mais do que importam, ou seja, aqueles com os quais possui superavit comercial.

- Entre 15% e 41% -

Para os países com os quais Washington possui déficit comercial, tarifas mais elevadas, que variam entre 15% e 41%, passaram a ser aplicadas nesta quinta-feira.

A maioria pagará 15%, como a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, entre outros. 

A Índia será a mais prejudicada, com 50%, somando os 25% que entraram em vigor nesta quinta-feira e os 25% que serão aplicados dentro de três semanas devido à "compra contínua de petróleo russo".

O Brasil merece uma menção especial Apesar do superávit dos Estados Unidos com o país, vários produtos brasileiros, incluindo café e carne, enfrentam um tarifaço de 50% adicionais desde quarta-feira, em parte como protesto pelo julgamento de uma suposta tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que Trump considera vítima de uma "caça às bruxas".

Continua após a publicidade

O México ganhou tempo com uma prorrogação de 90 dias para negociar um acordo e, enquanto isso, paga 25%, exceto para os produtos protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), que integra com Estados Unidos e Canadá.

O acordo também protege muitos produtos do Canadá, que foi afetado há alguns dias com 35% de tarifas adicionais.

As novas tarifas alfandegárias chegam a 41% no caso da Síria. A Suíça fica logo atrás, com 39%, e tentou até o último minuto reduzir o percentual, mas não teve sucesso.

Em sua plataforma Truth Social, o presidente republicano insiste que as tarifas farão com que os Estados Unidos "voltem a ser GRANDES E RICOS".

Ele escreve em letras maiúsculas, mas, embora certamente aumentem os cofres do Estado, ainda é cedo para determinar seu impacto.

Uma pesquisa da Morning Consult/The Century Foundation publicada em 31 de julho mostrou que 83% dos americanos estão preocupados com o preço dos alimentos.

Continua após a publicidade

Muitos economistas afirmam que os consumidores americanos terminam pagando mais porque as empresas, diante do aumento dos custos, elevam os preços de seus produtos.

Trump considera mitigar o cenário com uma promessa que provoca ainda mais dúvidas. "Está entrando tanto dinheiro que estamos considerando um pequeno reembolso para os americanos", disse em julho, sem especificar como a medida seria financiada.

"O mais importante é quitar a dívida", que no início de agosto superava 36,8 trilhões de dólares, comentou, no entanto.

O presidente americano aposta no protecionismo para reindustrializar os Estados Unidos e deseja que as empresas produzam no país.

- Semicondutores -

Na quarta-feira, Trump anunciou que pretende impor tarifas de 100% sobre os "chips e semicondutores", mas se a empresa "fabricar nos Estados Unidos, não haverá nenhum imposto adicional".

Continua após a publicidade

Os produtos farmacêuticos devem ser os próximos da lista. "Inicialmente, vamos impor uma pequena tarifa sobre os produtos farmacêuticos, mas em um ano, um ano e meio, no máximo, aumentará para 150% e depois para 250% porque queremos que os produtos farmacêuticos sejam produzidos em nosso país", declarou Trump esta semana ao canal CNBC.

Trump já impôs tarifas específicas a outros setores, como 50% ao aço, alumínio e cobre, e 25% aos automóveis e autopeças que não estão incluídos no T-MEC.

A ofensiva tarifária de Trump é escalonada. A próxima data importante será 12 de agosto, quando expira uma trégua comercial com a China, com a qual os dois países reduziram suas tarifas respectivas para 10% sobre os produtos americanos e para 30% sobre os chineses.

As duas grandes potências estão negociando para prolongar a trégua. A decisão final está nas mãos de Trump.

bur-erl-bys-els/nn/atm/fp

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.