Tarifas de 100% anunciadas por Trump sacodem o setor asiático de semicondutores

"Vamos impor uma tarifa de aproximadamente de 100% aos chips e semicondutores, mas se forem fabricados nos Estados Unidos... não haverá nenhuma punição", afirmou Trump, sem anunciar um prazo de entrada em vigor.

Na Bolsa de Valores japonesa, a Tokyo Electron, um dos principais fornecedores de equipamentos para a fabricação de chips, caiu 3,2% após a notícia ser veiculada, enquanto a fabricante Renesas cedeu 3,4%;

O fabricante de ferramentas de precisão Disco Corporation perdeu 1,3% e a Sumco, que montas placas de silício, recuou 1,2%.

No entanto, a TSMC, que tem cotação na Bolsa de Taipé e é o maior fabricante de chips por contrato do mundo com clientes como Nvidia e Apple, disparou quase 5% depois que Taiwan anunciou que não seria afetada pelas novas tarifas.

Trump já havia acusado anteriormente Taiwan de ter roubado a indústria de chips dos Estados Unidos e, no início deste ano, a TSMC divulgou um plano para investir 100 bilhões de dólares (547 bilhões de reais) adicionais nesse país.

A ação da Samsung Electronics, que está investindo bilhões de dólares no território americano, subiu 2% em Seul.