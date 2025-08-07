Tio Sam e Superman a serviço das operações anti-imigrantes

"Muitos patriotas deram um passo à frente, e tenho orgulho de estar entre eles", declarou à FOX News Dean Cain, que interpretou o Homem de Aço na série de televisão dos anos 1990 "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman".

O ICE, a agência responsável pelas recentes batidas com agentes mascarados em fazendas, fábricas e estacionamentos em todo os Estados Unidos, está fazendo de tudo para contratar novos agentes em ritmo acelerado.

Com 75 bilhões de dólares (R$ 409 bilhões) em financiamento adicional ? o que a torna a agência policial mais bem financiada dos Estados Unidos, à frente até mesmo do FBI ? o ICE recebeu de Trump a missão de deportar um milhão de imigrantes indocumentados por ano.

Para atingir essa meta, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, se comprometeu a contratar 10 mil novos agentes, em um processo que aumentaria o efetivo do ICE em impressionantes 50%.

Na quarta-feira, Noem eliminou os limites de idade que impediam pessoas com mais de 40 anos de se tornarem agentes de deportação.

"Seu país precisa que você assuma esse compromisso. Pelo nosso país, pela nossa cultura, pelo nosso modo de vida. Você responderá ao chamado?", diz uma publicação nas redes sociais do Departamento de Segurança Interna (DHS).