Trump anuncia "cúpula de paz histórica" na 6ª entre Armênia e Azerbaijão

Essas duas antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso travaram várias guerras desde o desmembramento da União Soviética pelo controle de Karabakh, uma região azeri então habitada por maioria armênia.

O Azerbaijão assumiu controle total da área em setembro de 2023, após uma ofensiva relâmpago contra os separatistas armênios de Karabakh.

O presidente americano receberá primeiro os dois líderes separadamente e assinará com cada um um acordo bilateral entre os Estados Unidos e seu país, antes da assinatura, às 16h15 (17h15 de Brasília), do acordo tripartite.

Segundo a rede CBS, o texto concede aos Estados Unidos direitos de construção sobre um corredor de 43 quilômetros em território armênio que será chamado "Caminho Trump para a Paz e a Prosperidade Internacional" ou TRIPP.

A Casa Branca não respondeu às perguntas da AFP sobre essa informação.

Ierevan confirmou que o primeiro-ministro armênio terá uma conversa com o presidente norte-americano "para fortalecer a parceria estratégica entre Armênia e Estados Unidos".