Trump apresenta dados econômicos alternativos

Diante desse "erro gigantesco", o presidente republicano "fez bem em pedir a nomeação" de um novo responsável para essa agência federal, afirmou o especialista, assessor de Trump há muito tempo.

"Não acho que tenha sido um erro. Acho que foi feito deliberadamente", comentou o presidente americano. "São dados incríveis. Estamos indo muito bem", declarou.

Segundo os cálculos de Moore, "durante os primeiros cinco meses do mandato de Trump, a renda familiar média, ajustada pela inflação, aumentou em 1.174 dólares".

O Escritório de Estatísticas Trabalhistas revisa periodicamente os dados de emprego, seja para cima ou para baixo, após a publicação.

A última revisão, no início de agosto, reduziu o número de empregos em 258 mil durante os dois meses anteriores.

Essa correção enfureceu Trump, que imediatamente decidiu demitir a diretora do escritório, a quem acusa de ter "falsificado os números de emprego antes das eleições para tentar aumentar as chances de vitória de Kamala" Harris, sua rival democrata nas eleições presidenciais de 2024.