Trump disposto a se reunir com Putin mesmo se líder russo rejeitar encontro com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (7) que se reuniria com Vladimir Putin mesmo que o líder russo não se encontrasse antes com o contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky.

Trump prometeu, até agora sem sucesso, pôr fim ao conflito na Ucrânia, desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022. Ao retornar ao poder em janeiro, ele se aproximou de Putin, mas recentemente reconheceu estar frustrado com a falta de avanços.

Na semana passada, Trump deu à Rússia um prazo até sexta-feira para encerrar as hostilidades, sob pena de enfrentar novas sanções que incluiriam tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos exportados por países que comercializam com Moscou.