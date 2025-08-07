Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

As três rodadas de conversações diretas entre Moscou e Kiev organizadas até o momento não conseguiram avanços para um cessar-fogo e as partes parecem estar muito distantes do fim do conflito, que começou há mais de três anos.

Trump disse na quarta-feira que provavelmente se reuniria presencialmente com Putin "muito em breve".

"Por sugestão da parte americana, alcançamos um acordo de princípio para organizar uma reunião bilateral nos próximos dias", declarou o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais russas.

"Estamos começando a trabalhar nos detalhes ao lado de nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "Estabelecemos como meta a próxima semana", acrescentou.

O Kremlin destacou que há um acordo "de princípio" sobre o local da reunião, mas não revelou onde.

Dezenas de milhares de pessoas morreram desde que a Rússia iniciou a ofensiva militar contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.