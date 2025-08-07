Trump elimina fundo de US$ 7 bi para energia solar

A iniciativa tinha como objetivo ajudar mais de 900 mil lares a reduzir suas contas de eletricidade em centenas de dólares por ano.

Em um vídeo publicado no X, o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Lee Zeldin, afirmou que a "Grande e Bela Lei" do mês passado revogou o Fundo de Redução de Gases de Efeito Estufa, sob o qual o Solar Para Todos era financiado.

Zeldin alegou, sem entrar em detalhes, que os recursos do programa estavam sendo desviados pelos custos administrativos de "intermediários" e classificou o esquema como uma "fraude".

Ele também criticou a isenção dos requisitos para compra de produtos fabricados nos Estados Unidos, alegando que representava uma "grande notícia para a China".

Dos 7 bilhões de dólares comprometidos até agora, apenas 53 milhões (R$ 290 milhões) foram gastos, segundo uma análise da empresa de pesquisa Atlas Public Policy.

Tom Taylor, analista de políticas da Atlas, declarou à AFP que havia um consenso geral de que, uma vez assinados os contratos, os recursos comprometidos não poderiam ser recuperados. "Mas o governo Trump agora está pondo à prova essa teoria", afirmou.