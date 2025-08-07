Trump "instrumentaliza" a liberdade de expressão contra o Brasil, diz RSF

"Trump compromete o acesso à informação confiável ao instrumentalizar agenda de liberdade de expressão", afirmou a RSF em comunicado.

"A RSF condena essa visão distorcida do direito à liberdade de expressão usado como pretexto para medidas comerciais punitivas", acrescentou.

Além das sobretaxas aplicadas a boa parte das importações brasileiras, Washington impôs sanções financeiras ao ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes, que no ano passado suspendeu temporariamente a rede social X em todo o Brasil por ter se recusado a cumprir ordens relacionadas ao combate à desinformação.

Para a RSF, as autoridades brasileiras "buscam preencher o vácuo regulatório que alimenta a disseminação de conteúdos perigosos que desinformam deliberadamente a população e ameaçam a democracia".

Moraes também é o relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de tentativa de golpe no fim de seu mandato, a quem proibiu de usar redes sociais para evitar que obstrua o processo.

Trump classificou esse julgamento como "uma caça às bruxas".