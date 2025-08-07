Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira (7) um conselheiro da Casa Branca para ocupar temporariamente uma vaga no conselho diretor do Federal Reserve, o banco central americano que está sob crescente pressão para reduzir as taxas de juros.

Na semana passada, a governadora do Fed Adriana Kugler, indicada pelo ex-presidente democrata Joe Biden, anunciou sua renúncia antes do fim do mandato, previsto para janeiro de 2026.

O presidente americano, que insiste constantemente para que o presidente do Fed, Jerome Powell, corte as taxas ? algo ao qual o banco central resiste ?, pode propor um candidato para substituí-la, mas a nomeação deverá ser posteriormente confirmada pelo Senado, atualmente com maioria republicana.