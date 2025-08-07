Trump ordena que universidades apresentem dados raciais para provar imparcialidade em admissões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta quinta-feira (7) que as universidades apresentem os dados raciais dos candidatos, para provarem sua imparcialidade na admissão dos estudantes.

A Suprema Corte encerrou em 2023 a chamada "discriminação positiva", ao determinar a inconstitucionalidade dos processos de admissão em universidades que levavam em conta a cor da pele ou origem étnica dos estudantes, mas afirmou que as instituições poderiam usar declarações pessoais de experiências raciais dos candidatos para decidir sobre a sua admissão.

Em memorando divulgado hoje, Trump denunciou "a falta persistente de dados disponíveis, acompanhada do uso desenfreado" dessas declarações "e outros indicadores raciais evidentes e velados". "Uma transparência maior é essencial para expor práticas ilegais e, em última instância, livrar a sociedade de hierarquias raciais vergonhosas e perigosas."