Trump pede novo censo com exclusão de imigrantes em situação irregular

O presidente Donald Trump ordenou, nesta quinta-feira (7), um novo censo com a exclusão dos imigrantes que estão nos Estados Unidos "ilegalmente", um ano antes das eleições legislativas.

Os EUA realizam um censo populacional a cada 10 anos e o próximo está previsto para 2030.

Esta ferramenta é utilizada para diversos fins. Permite projetar mapas eleitorais e, portanto, influencia no número de votos que cada estado deposita no colégio eleitoral (órgão que elege formalmente o presidente), nas cadeiras do Congresso e nas políticas e alocações de fundos federais.