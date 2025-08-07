Venezuela afirma ter impedido ataque com bomba em área comercial

"Este cara foi colocar esta bomba lá para explodir uma multidão", disse Cabello em uma coletiva de imprensa com a mídia estatal.

"E se isso tivesse explodido no ônibus que disse que estava vindo, quantas pessoas teriam morrido, ninguém teria se salvado", completou sobre o suposto autor, que foi detido.

O ministro divulgou um vídeo em que o homem diz ter aceitado 20 mil dólares (R$ 109.264, na cotação atual) para levar a mochila até este local. Também mostrou fotos do conteúdo da mochila. Pelo menos 13 pessoas foram detidas nesta operação.

Segundo Cabello, a oposição busca "gerar atos de violência" nas instalações militares e policiais, elétricas, postos de gasolina e áreas de lazer.

Também exibiu uma espécie de organograma do grupo criminoso, liderado pelo Estados Unidos, identificado por uma bandeira, mas sem apontar diretamente para o governo americano. À direita está a líder da oposição, María Corina Machado, na clandestinidade, e ao seu lado, o dirigente Juan Pablo Guanipa, junto com a menção "capturado" em letras vermelhas. Ele foi preso em maio.

Machado denuncia fraude nas últimas eleições presidenciais, que deram a Maduro um terceiro mandato seguido de seis anos.