Venus Williams cai na 1ª rodada do WTA 1000 de Cincinnati

Depois de um primeiro set complicado, o saque e a direita de Venus foram ganhando velocidade. Na segunda parcial, Venus emocionou o público ao conseguir duas quebras e abrir 4-3 de vantagem, mas os erros em momentos importantes custaram a derrota.

Após a partida, os torcedores de Cincinnati aplaudiram de pé a irmã mais velha da também lendária Serena Williams.

"Não foi fácil. Ela é uma lenda", declarou Bouzas, número 51 do ranking da WTA. "Foi um privilégio e um sonho. Nunca pensei que jogaria contra Venus Williams".

Duas semanas atrás, Venus teve um retorno bem-sucedido às quadras depois de 16 meses afastada, nos quais passou por uma cirurgia para remover miomas no útero, tumores benignos que lhe causavam dores há décadas.

Ela venceu sua compatriota Peyton Stearns na primeira rodada do WTA 500 de Washington, antes de ser eliminada na fase seguinte pela polonesa Magdalena Frech.

Vencedora de sete Grand Slams, Venus Williams ainda vai participar do renovado torneio de duplas mistas do US Open, ao lado do também americano Reilly Opelka.