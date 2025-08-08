Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

A Alemanha suspenderá a exportação de equipamentos militares para Israel que possam ser utilizados na Faixa de Gaza, disse nesta sexta-feira (8) o chefe de Governo, Friedrich Merz, em reação ao plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza.

Segundo o chanceler, é "cada vez mais difícil de entender" como o plano militar israelense ajudaria a atingir objetivos legítimos.

"Sob essas circunstâncias, o governo alemão não autorizará nenhuma exportação de equipamentos militares que possam ser utilizados na Faixa de Gaza até novo aviso", acrescentou Merz citado em um comunicado.