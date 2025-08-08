Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

A Associação Palestina de Futebol anunciou a morte do ex-astro do futebol palestino Suleiman Al-Obeid, após disparos israelenses durante a distribuição de ajuda no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira.

O jogador, natural da Cidade de Gaza, tinha 41 anos, era casado e pai de cinco filhos, segundo a mesma fonte.

"O ex-jogador da seleção nacional e estrela do Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, faleceu após disparos da ocupação israelense contra pessoas que aguardavam ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira", indicou a associação em seu site.