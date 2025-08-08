Astronauta americano Jim Lovell, comandante da Apollo 13, morre aos 97 anos

O astronauta americano Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13, que quase acabou em tragédia em 1970, após uma explosão durante o voo, faleceu aos 97 anos, anunciou a Nasa nesta sexta-feira (8).

Lovell, que foi interpretado pelo ator Tom Hanks no filme "Apollo 13", de 1995, nunca pisou na superfície da Lua, mas foi considerado um dos grandes nomes do programa americano de exploração lunar.

"A Nasa envia suas condolências para a família do capitão Jim Lovell, cuja vida e trabalho inspiraram milhões de pessoas ao longo de décadas", reagiu a agência espacial americana em um comunicado, acrescentando que o astronauta morreu na quinta-feira em um subúrbio de Chicago.