Bolsa de Tóquio dispara após alívio comercial dos EUA em dia misto para a Ásia

A bolsa de Tóquio recuperou-se nesta sexta-feira (8) em um dia misto para os mercados asiáticos, impulsionada pelo alívio de que Tóquio e Washington resolveram uma diferença tarifária que havia suscitado inquietações sobre seu acordo comercial.

A notícia somou-se ao otimismo gerado pelos bons resultados da Sony e do SoftBank, dois pesos-pesados do mercado, que impulsionaram uma alta no setor tecnológico.

O Nikkei 225 subiu mais de 2% depois que o enviado do Japão para as negociações comerciais com os Estados Unidos, Ryosei Akazawa, disse aos jornalistas que se espera que Washington revise uma ordem executiva que acumulava diversas tarifas.