Brasil expressa 'profunda indignação' à embaixada dos EUA por ameaças a Moraes

Escobar, que chefia a embaixada americana na ausência de um embaixador, foi recebido no Itamaraty pelo secretário interino para a Europa e a América do Norte, Flavio Goldman.

Esta é a quarta vez que o governo Lula convoca o representante dos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump na Casa Branca, em janeiro.

Nas últimas semanas, a embaixada americana no Brasil usou várias vezes sua conta no X para se referir ao ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 30 réus pela suposta tentativa de golpe de Estado, orquestrada em 2022.

Na quinta-feira, a embaixada republicou em português uma mensagem de um escritório do Departamento de Estado americano contra o magistrado brasileiro.

O governo Trump suspendeu o visto de Moraes e o sancionou com a lei Magnitsky, um instrumento jurídico para sancionar financeiramente responsáveis por violações de direitos humanos no mundo.

Aliado de Bolsonaro, Trump impôs desde esta quarta-feira tarifas alfandegárias punitivas de 50% sobre vários produtos brasileiros, sob o argumento de que ocorre no Brasil uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente (2019-2022).