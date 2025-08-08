Brasil expressa 'profunda indignação' à Embaixada dos EUA por pressões a Moraes

O Itamaraty expressou "profunda indignação" à Embaixada dos EUA, nesta sexta-feira (8), por uma publicação no X contra Alexandre de Moraes, ministro relator da ação sobre a suposta trama golpista, em que são julgados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus no Supremo Tribunal Federal.

Uma fonte da Chancelaria confirmou à AFP que o Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios americano, Gabriel Escobar, depois que sua representação publicou, na quinta-feira, que Washington está "monitorando de perto a situação" do ministro Moraes, a quem se referiu como "arquiteto da censura e perseguição" a Bolsonaro.

"Ameaçar as autoridades de um país democrático é inaceitável", acrescentou a fonte diplomática brasileira.