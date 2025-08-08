Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou nesta sexta-feira (8) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dizendo que o Reino Unido teria perdido a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista se ele estivesse no comando do país.

Starmer é um dos líderes contrários ao plano de Israel de tomar o controle da cidade de Gaza.

"Espera-se que Israel se renda ao Hamas e os alimente, mesmo com os reféns israelenses sendo desnutridos?", questionou o embaixador Huckabee na rede social X.