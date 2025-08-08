Embarcação com 49 passageiros clandestinos é rebocada à Espanha

As autoridades espanholas escoltaram até a ilha espanhola de Lanzarote, nesta sexta-feira (8), um rebocador que havia partido do Senegal, depois que a tripulação descobriu 49 passageiros clandestinos, informaram fontes oficiais.

Uma lancha patrulheira da Guarda Civil realizou o reboque depois que o capitão informou a presença de passageiros clandestinos, declarou Enrique Espinosa, gerente do Consórcio de Segurança e Emergências de Lanzarote, à emissora de rádio Cadena SER.

A embarcação belga foi rebocada até o porto de Arrecife, nas Ilhas Canárias, no arquipélago espanhol no oceano Atlântico situado perto da costa noroeste da África.