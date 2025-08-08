Espanha desarticula rede que levava resíduos perigosos para Gana

A polícia espanhola desmantelou uma organização criminosa suspeita de exportar ilegalmente resíduos perigosos para Gana, informaram as autoridades nesta sexta-feira (8).

Três pessoas foram detidas em Sevilha e uma quarta está sendo investigada em Múrcia depois que os agentes interceptaram no porto de Algeciras um contêiner com 19 toneladas de motores de veículos, tanques de combustível com resíduos de gasolina e outros resíduos impregnados de óleo, informou o governo regional da Andaluzia.

A documentação aduaneira apresentada "não refletia o conteúdo real do envio, o que evidencia uma suposta falsificação documental e uma possível fraude aduaneira", explicou a Junta de Andaluzia em um comunicado.