EUA cancelou contratos para vacinas com base em afirmações falsas, dizem pesquisadores

Kennedy afirmou que as vacinas de mRNA são responsáveis por "novas mutações" do vírus, criando assim novas variantes que podem prolongar as pandemias.

"Ele está errado (...). Nenhuma vacina, incluindo a de mRNA, estimula novas mutações", disse Stephen Evans, professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, ao Science Media Centre, com sede em Londres.

Kennedy também afirmou que as vacinas de mRNA "não protegem eficazmente contra infecções das vias respiratórias superiores como a do covid" e que a tecnologia de mRNA "apresenta mais riscos do que benefícios".

Mas Evans destacou que as vacinas são "extremamente eficazes contra o covid, ao prevenir mortes, hospitalizações e infecções clínicas ou subclínicas".

"Nenhuma vacina tem uma incidência zero de efeitos colaterais (...) mas os benefícios superam amplamente os riscos", ressaltou Charles Bangham, professor de imunologia do Imperial College de Londres, ao Science Media Centre.

O principal responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS) em imunização lamentou na quinta-feira a decisão dos Estados Unidos.