EUA diz que 'mais de um milhão' de migrantes deixaram o país por conta própria

E "sabemos que milhares e milhares de pessoas usaram o aplicativo" CBP Home que pede para que migrantes em situação irregular se autodeportem, continuou.

Também informou que "centenas de milhares destes criminosos" foram presos e "mais de 70% têm acusações pendentes ou condenações criminais, o restante tem ordens definitivas de deportação".

Nos últimos meses, as detenções de migrantes se multiplicaram no país, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho.

"Realizamos operações policiais específicas em todo o país e utilizamos nossos arquivos de casos e informação para saber quem é um criminoso neste país que precisa ser deportado e quem tem uma ordem de deportação definitiva", justificou.

"Eles não estão cumprindo a lei se estão aqui ilegalmente", reiterou, insistindo que, se saírem por conta própria, poderiam retornar com um visto.

A secretária de Segurança Interna considera que a política migratória de Trump, que prometeu um recorde nas deportações, é um sucesso.