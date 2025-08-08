EUA oferece apoio tácito ao plano de Israel para Gaza

Antes do anúncio de Israel, quando jornalistas na Casa Branca perguntaram na terça-feira a Trump se ele apoiaria esse plano de ocupação, o presidente limitou-se a dizer que estava focado em aumentar a ajuda humanitária a Gaza, que, segundo reconheceu, enfrenta uma "verdadeira fome".

"Quanto ao resto, a verdade é que não posso dizer; isso dependerá em grande medida de Israel", afirmou Trump.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, ecoou essa postura na quinta-feira, ao declarar ao canal de televisão católico EWTN: "Em última instância, o que Israel precisar fazer por sua segurança será determinado por Israel".

Os comentários de Trump e Rubio são reveladores da estratégia dos Estados Unidos: desde que fracassaram as negociações entre Israel e Hamas sobre um cessar-fogo em Gaza, Washington tem adotado as posições de Israel, especialmente após a visita do enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, na semana passada.

Os detalhes da reunião de Witkoff com Netanyahu não foram tornados públicos, mas é difícil imaginar que o emissário de Trump não tenha sido informado sobre os planos de Israel.

- "Erradicação do Hamas" -

Embora Washington tenha aumentado a pressão sobre Israel para permitir a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza, também tem insistido na libertação de todos os reféns israelenses que o Hamas ainda mantém em seu poder e na aniquilação completa do movimento islamista.